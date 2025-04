Hekurudha Durrës-Prishtinë, Rama jep detaje për projektin: Prek edhe Shkodrën

Nga Shkodra ku zhvilloi një takim me kandidatët për deputetët të Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës, kryeministri Edi Rama, njëherësh edhe kryetar i PS-së, tha se Shkodra ka qenë një nga qytete të lëna pas në Shqipëri.

Teksa kërkoi mbështetjen në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Rama tha se ndryshim tashmë është i dukshëm për qytetarët. Rama nënvizoi se shumë projekte kanë filluar të realizohen në zonat përreth, duke përmendur ndërhyrjet që janë bërë në Malësinë e Madhe, Pukë dhe në Vuan e Dejës. Rama po ashtu përmendi edhe projektin për ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë.

“Ne duam të vazhdojmë të bëjmë shumë për Shkodrën, Shkodra është lënë mbrapa. Shkodra është vendi më i lënë mbrapa nga të gjithë të tjerët në Republikën e Shqipërisë, jemi në betejë të përditshme një prapambetje të madhe populli i Shkodrës e shikon ndryshimin, ne kemi ndryshuar Malësinë e Madhe keni ndryshuar Pukën, kemi ndërhyrë në Vuan e Dejës.

Duke vendosur Shkodrën në qendër të gravitetit tani, të gjitha këto të tjerat do të fitojnë shumë më tepër, sepse tani kemi në dorë të bëjmë zhvillim të integruar duke filluar që ta mbështesim fuqishëm Shkodrën që me projektet madhore të qeverisë deri te hekurudha Durrës-Prishtinë që do të cekë pikërisht Shkodrën, si një domosdoshmëri në të gjitha kuptimet si një projekt shumë i madh që është në proces dhe deri tek projektet e vogla në dukje, po shumë domethënëse”, tha Rama.

Një tjetër projekt i rëndësishëm që Rama përmendi ishte ai i transformimit të hyrjes së qytetit.

“Kur erdhëm këtu për herë të parë pashë liqenin nga rruga. Futeshe në Shkodër sikur futeshe në një xhep falso. Siç ka qenë dhe hyrja e Vlorës dikur. Sikur futeshe tek Lana në Tiranë në vitin 2000.

Vetëm se në vënd të Lanës, ujit është rruga. Tani është hapur liqeni dhe aty ai projekt do të jetë një projekt që do të transformojë imazhin e Shkodrës për këdo që do të hyjë në Shkodër dhe do t’i japë shumë energji pozitive dhe shumë krenari dhe vet atyre që banojnë, kur të hyjnë dhe të dalin nga ky qytet që e ka bekuar Zoti me të gjitha llojet e gjërave, çdo gjë që natyra mund të ofrojë dhe mund të ketë si larmi, Shkodra e ka”, tha Rama.

Rama bëri thirrje për mbështetje nga të gjithë qytetarët e Shkodrës, duke përfshirë socialistët dhe demokratët, ndërsa nuk la pa ironizuar edhe kandidatët për deputetët të Partisë Demokratike në Shkodër.