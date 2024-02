Gjokutaj: Pengimi i ushtrimit të mandatit të Berishës, anti-kushtetues

Avokati Genc Gjokutaj ka hedhur dritë mbi vendimin e gjykatëses Irena Gjoka, e cila ditën e sotme është cilësuar si ‘pengmarrëse’ e mandatit të deputetit Sali Berisha, duke mos e lejuar këtë të fundit të ushtrojë detyrën e tij të mandatar nga sovrani.

Sipas Gjokutaj, ushtrimi i mandatit të deputetit nga kryetari i PD, Sali Berisha bie ndesh me interesat e Edi Ramës dhe mazhorancës socialiste dhe gjykata e atashuar pranë kryeministrit do të vijojë të marrë këto vendime të cilat janë që nga tetori si pikat e ujit nga ngjashmëria e shkeljes kushtetuese dhe procedurale.

Gjithashtu avokati u ndal te ky vendim skandaloz, ku sipas tij, gjykata nuk llogarit mandatin e një deputeti dhe pengimi nga gjykata e ushtrimit të mandatit të deputetit është një masë më vete sigurimi e cila nuk është caktuar me asnjë vendim as të kuvendit dhe gjykatës.

“Ky nuk është hapi i fundit. Hapi i parë ka qënë herët vendimi i Lulzim Bashës për pezullimin e deputetit Sali Berisha, pastaj ka vijuar me vulën, me siglën, me Rithemelimin, me mosdepozitimin, me sagën e gjykatave për të penguar PD dhe liderin e saj që të jetë subjekt në zgjedhje dhe sot ne kemi bërë kërkesë në SPAK që të lejojë zotin Berisha që të ushtrojë detyrën e tij si deputet i Kuvendit të Shqipërisë, një mandat që ai e ka marrë nga sovrani nga populli dhe për të cilin mandat nuk ka asnjë vendim gjykate që ia ka ndërprerë dhe asnjë vendim të kuvendit që të ketë kryer në veprim të tillë.

Nëse ligji i jep të gjithë të drejtën e tij dhe të drejtën e zotit, zotit Berisha që pavarësisht nga masa e arrestit shtëpiak, ai të shkojë në kuvend dhe të ushtrojë mandatin e tij si deputet i kuvendit, kjo bie ndesh me interesat e Edi Ramës dhe kësaj mazhorance.