Çfarë nuk u pa në festën e socialistëve! Nga senatorët Ruçi e Dade te “e preferuara” e Berishës

Ditëlindja e 34-t e Partisë Socialiste, ka mbledhur bashkë socialistët këtë të enjte para selisë rozë. Kjo festë ka bërë bashkë socialistë të vjetër, dhe të rinjtë, deputetët e sapo dalë fitues në zgjedhjet e 11 majit. Nuk munguan batutat nga kryeministri Edi Rama në festën e PS.

Kreu i qeverisë u drejtua socialistëve duke u thënë “shqetësohuni ditën kur Gramozi të mos jetë më në oborr, por atë ditë nuk do të jem as unë”.

Po ashtu ai shkëmbeu batuta me Arta Daden duke i thënë ‘zysha ty shyqyr që të kemi’.

“I japim një forcë të madhe PS në territor duke u mbështetur te njerëzit më të talentuar, përgatitur dhe përkushtuar. Për tu mos u zgjatur, dua të falënderoj ata që janë sot këtu të ftuar. Më zunë sytë dy. Fatmirësisht sytë ma vajtën nga Ylli Rakipi te Frrok Cupi. Si për të thënë ‘unë erdha por s’jam me ju’. Ylli e dimë që s’je me ne por mos rri shumë i distancuar se dukesh si ata në piktura që rrinë si në hije. Jemi të qartë që s’je me ne.

Dua të falënderoj ata që janë para nesh dhe qe janë të pranishëm në këto sebepe dhe në jetën e përditshme të partisë. Edhe këtu dy ekstreme do marr. Zysh Artën, që s’më ndahet dhe… zysha ty shyqyr që të kemi. Edhe shokun Gramoz. Shqetësohuni ditën kur s’do jetë Gramozi në oborr, por atë ditë s’do jem as unë, kështu që shihni dhe bëni.

Sekretari në këto raste ka veshur kostumin e dasmës. Faleminderit vajzave dhe grave që janë të pranishme. Kush u mbështet tek vajzat dhe gratë fitoi.“, tha Rama.