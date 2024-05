Çfarë ndodhi? Media e njohur greke: Ramës iu kërkua të mos e vizitojë Athinën. Iu tha se…

Gazeta greke Kathimerini shkruan se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka marrë përgjigje negative për kërkesën e tij për të vizituar Greqinë, nëpërmjet zëvendësit të tij, Endri Fuga, por sërish kreu i qeverisë shqiptare ka këmbëngulur ta zhvillojë vizitën.



Fjala është për takime me emigrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi. Sipas artikullit të gazetës greke, autoritetet helene kanë anuluar lejen e dhënë më parë për mbajtjen e takimit në hollin olimpik “Gallatsi”, për shkak se aty mbahen edhe aktivitete të tjera.

Më pas, Ministria e Jashtme greke ka informuar ndihmësin e kryeministrit shqiptar, Endri Fuga, që ndodhet në Athinë, se vizita është mirë të shtyhet pas 9 qershorit, meqenëse Greqia është aktualisht në zgjedhjet europiane.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Shkrimi i plotë i gazetës greke Kathimerini:

Pyetjet që lindin janë nëse vizita e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Athinë do të lejohet më në fund me afrimin e ditëve të së dielës së Shën Thomait (12 maj), kur ai është planifikuar t’i drejtohet një tubimi emigrantësh shqiptarë, anëtarë dhe miq të partisë së tij. Vlen të theksohet se fillimisht tubimi ishte planifikuar të mbahej në stadiumin e mbyllur të Galatsit, por së fundmi Bashkia hoqi lejen që kishte dhënë fillimisht, për shkak të aktiviteteve të tjera që janë planifikuar. Ndaj, mbetet për t’u parë nëse dhe ku do të zhvendoset për zotin Rama, ngjarja për takimin me emigrantët shqiptarë.

Duke qenë se deri dje nuk kishte mbërritur asnjë kërkesë me shkrim si në Ministrinë e Jashtme ashtu edhe në organet e tjera kompetente për vizitën e zotit Rama (qoftë jozyrtare), ende nuk është formuluar hapur asnjë deklaratë synimesh nga pala greke. Z. Rama njoftoi jozyrtarisht synimin e tij për të vizituar Athinën nëpërmjet zëdhënësit të tij konfidencial, Edri Fuga, i cili ishte në Greqi disa ditë më parë. Ministria e Jashtme i bëri me dije zëdhënësit të zotit Rama se nisur nga faza parazgjedhore që po kalon Greqia për shkak të zgjedhjeve europiane, do të ishte e preferueshme që vizita të shtyhej për pas datës 9 qershor.

Që atëherë, ftesa e Athinës është shpërfillur dhe kryeministri shqiptar thuhet se është i vendosur për të realizuar vizitën. Tashmë është absolutisht e qartë për çdo vëzhgues të mirëfilltë se zoti Rama e mori vendimin e tij menjëherë pas përfshirjes së kryetarit të zgjedhur të burgosur të Himarës, Fredi Beleri, në fletën europiane të N.D. Duket se vizita e kryeministrit shqiptar Rama ka edhe simbolikë, pasi më 12 maj bëhet pikërisht një vit nga arrestimi i zotit Beleri.

Por nisur nga atmosfera e ngarkuar me ngjarjet në Himarë, udhëtimi i Ramës mund të nxisë konfliktin e brendshëm politik parazgjedhor, duke e çuar çështjen Beleri në axhendën e debatit publik. Apo edhe të provokojë reagime nga elemente të caktuara në Athinë, gjë që qeveria definitivisht nuk e dëshiron.

Gjithashtu, burime diplomatike në Tiranë dhe Athinë theksuan se vizita e planifikuar mund të ketë objektivisht elementin e shfaqjes së forcës, ku Rama tenton të instrumentalizojë votën në zgjedhjet europiane të dhjetëra mijëra emigrantëve shqiptarë që kanë të drejtën ligjore. për të votuar si shtetas grekë, në përgjigje të kandidaturës së Belerit. Megjithatë, një ngjarje e tillë, edhe nëse Rama i shmang referimet për zgjedhjet europiane, në çdo rast do të përbënte përfshirje indirekte në proces. Nisur nga atmosfera e ngarkuar me ngjarjet në Himarë, udhëtimi i kryeministrit shqiptar mund të nxisë konfliktin e brendshëm politik parazgjedhor.

Fushata parazgjedhore

Kryeministri i Shqipërisë në mënyrë simbolike u kujdes që fushatën e zgjedhjeve të parakohshme në diasporën shqiptare ta nisë nga Athina – do të vijojë me Romën, Milanon dhe Berlinin – duke përjashtuar kryebashkiakun e zgjedhur Fredi Beleri nga kryesia e Himarës dhe nga loja e brendshme politike, ky ishte që në fillim qëllimi i tij. I gjithë gjyqësori (prokuroria) po përfundon hetimet në shkallën e dytë ndaj Belerit.

Sipas vlerësimeve të qarqeve politike dhe diplomatike në Tiranë, Beleri do të dalë nga burgu brenda muajit gusht. Por jo i pafajshëm dhe i shfajësuar, por me një penalitet, qoftë edhe të vogël, që të mos ketë të drejtë të marrë pjesë në zgjedhjet e reja të mundshme për Bashkinë e Himarës. Informacionet bëjnë me dije se ka mundësi që nënkryetari aktual i votuar nga këshilli bashkiak të mbetet në postin e kryetarit të përkohshëm. Por nëse mbahen zgjedhje, siç ka paralajmëruar Rama, nuk duhet përjashtuar kandidimi i ish-ministrit dhe guvernatorit aktual të Vlorës, Vangjel Tavos, i cili tashmë ka transferuar të drejtat e tij elektorale në Himarë, nga Dropolli.

Duke qenë se nuk do të ketë takime zyrtare, interesi nga vizita e Edi Ramës në Athinë është përqendruar tek fjalimi i tij për shqiptarët e mërguar dhe tek referimet e pashmangshme(?) për marrëdhëniet greko-shqiptare dhe minoritetin grek, me fokus zhvillimet në Himarë. Ndjenja (arrogante) e të qenit “triumfues” në “Betejën e Himarës” do ta shoqërojë Edi Ramën edhe në Athinë.

Çfarë do të ndodhë në të ardhmen?

Megjithatë, çështja e së ardhmes në marrëdhëniet greko-shqiptare dhe fati i minoritetit grek, pas përfundimit të afërt, të paktën në nivel gjyqësor të çështjes Beleris, mbetet e panjohur. Mbetet për t’u parë nëse dhe cilët do të jenë hapat e parë nga të dyja palët, për të zbutur tensionin dhe për t’i kthyer marrëdhëniet dypalëshe në rrugën e rimëkëmbjes.

Konflikti politiko-diplomatik për kryesimin e bashkisë së Himarës i solli marrëdhëniet dypalëshe në pikën më të keqe që nga gjyqi shumë i vlerësuar i pesë drejtuesve të Omonia-s në gusht 1994,. Më pas u desh mobilizimi në prapaskenë i agjentit amerikan (Holbrook – Shifter) për të hapur sërish kanalet e komunikimit dhe për të “shkrirë marrëdhëniet dypalëshe”.

Megjithatë, zhvillimi i gjërave duket se shfajëson ata që janë përgjegjës për menaxhimin e krizës (Giorgos Gerapetritis, Alexandra Papadopoulou) në Ministrinë e Jashtme, të cilët, siç është shkruar, mbështetën – duke mos pasur besim në gjykimin e drejtë në Shqipëri – duke thënë se nevojiten konsultime me Tiranën për lirimin e menjëhershëm të Belerit dhe gjetjen e një personi të përbashkët për kryetar bashkie.