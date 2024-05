Jul Deda: "Egla Ceno do të ishte jashtë po të mos lidhej Ilnisa"

Lidhja e Meritonit me Ilnisa Agollin ka sjelle ndryshimin e dinamikave ne shtepine e Big Brother, te pakten keshtu mendon Jul Deda.

Orët e para të mëngjesit, Graciano, Erjola, Françeska, Çimi dhe Juli kanë analizuar lojën e disa prej banorëve të shtëpisë së “Big Brother VIP 3”.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

Një prej tyre ka qenë Meritoni dhe më pas është komentuar dhe Ilnisa e cila nuk është më pjesë e garës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Juli shprehet se nëse Ilnisa nuk do të ishte lidhur me Meritonin dhe do të vazhdonte të luante njësoj sikur në fillim të formatit, ajo jo vetëm që do të ishte pjesë e garës por Egla do të ishte jashtë shtëpisë.

Po të mos lidhej Ilnisa, po të vazhdonte me atë logjikën e fillimit, sot Egla do të ishte jashtë. Do të kishte dalë Egla me kohë!