Durrësi 129 kuti pa numëruar, aktualisht PS kryeson me 54753 vota, PD 45579

Në Durrës janë numëruar vetëm 72.1% të votave, ku sipas KQZ, në total kanë mbetur edhe 129 kuti të panumëruara. Nga rezultatet e deri tanishme, mësohet se PS vijon të jetë forcë e parë me 54753 vota, konvertuar në 49.82 %. Ndiqet nga PD me 45579 vota, konvertuar me 41.60 %.

Ndërkohë që LSI, ka arritur të marrë 7118 vota, duke siguruar një mandat. Ndërkohë që PS ka arritur të marrë 7, ndërsa PD 6 të tilla.

Duurësi vijon të jetë qarku që po numëron me ritme të ngadalta, duke mbetur shumë pas. Shkak është bërë mosmarrëveshjeve mes numëruesve.