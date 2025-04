“Do të kemi Ministrinë e Familjes”/ Berisha prezanton programin: Rama nxiti dhunën ndaj grave!

Nga Kongresi i PD, Sali Berisha prezantoi programin e tij qeverises nderkohe qe premtoi krijimin e Ministrise se Familjes.

Ai akuzoi Ramen si nxites te dhunes ndaj grave.

Sali Berisha: Do të kemi Ministrinë e Familjes, do të zbatojmë politikat më të avancuara të mbështetjes të familjes shqiptare. Bonus për fëmijën e parë, për të dytin. Do mbështetet nga lindja deri në 23 vjeç për fëmijën e tretë. Sot me qindra familje janë me nëna kryefamiljare. I garantoj se do të bëjmë gjithçka për të zgjidhur çdo mungesë që kanë, fëmijët e tyre do kenë 200 euro minimum jetik.

Qeveria do bëjë gjithçka për biznesin e sukseseve të tyre. Tek flasim për familjen, është e qartë se epiqendra saj është gruaja, nëna, vajza shqiptare. Ndaj zotohemi këtu para jush se do të luftojmë me ju të rrëzojmë murin e patriarkalizmin, të dhunës.

Këtë mur që mban gjallë diferencat mes nënës dhe babit, midis motrës dhe vëllait, vajzës dhe djalit. U garantoj vajzat se do bëhet gjithçka për biznesin e tyre, do të mbështeten me linja të veçantë. Ato që quhen shtëpiake do të shpërblehen për punën e tyre.

Njeriu më mizogjen. U detyrua të thoshte se na ka pa syri i keq. Po ti je e keqja vetë mo. A ka të keqe më të madhe se ai që i largon nënës vajzën dhe djalin drejt rrugëve të botës. A ka më keq se t’u largohesh burrin nga shtëpia për t’u siguruar kafshatën. Me mizogjininë tënde je bërë i famshëm. Po nxit dhunën kundër grave. E ka në borxh të përrallisë, por një fjalë nuk flet kur një grua dhunohet apo vritet. Është një mizogjen i pakorrigjueshëm. Gratë dhe vajzat do të jenë ato që do e çojnë aty ku e meriton.