Berisha-Ramës: Nëse s’ke frikë, lejoje Veliajn të flasë! Prapaskenat e dërgimit të Dakos në qelinë e Durrësit
Kryedemokrati Sali Berisha ka bërë thirrje që kryebashkiaku Erion Veliaj të lejohet që të flasë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku do të votohet për shkarkimin e tij.
Berisha tha se nëse Rama nuk ka frikë nga Veliaj për krimet e tij. ta lërë të flasë.
Kreu i PD-së theksoi se anëtarët e Këshillit Bashkiak të opozitës do të votojnë pro shkarkimit të Erion Veliajt.
“Erion Veliaj është atje ku është. PD ka denoncuar krimet e tij me 47 protesta të adresuara direkt kundër tij. Ajo se ka bërë kurrë këtë për problemet e mëdha sherret e brendshme politike që ka pasur me Edi Ramën dhe Lubi Ballukun. Në bindjen time më të thellë, ai është përgjegjës direkt për zhdukjen e 130 mln eurove të djegësit të Tiranës bashkë me Ramën dhe Lubi Ballukun, do mbetet në turpin më të madh, krimin më të shëmtuar akti i Altin Troplinit për djegësin e Tiranës që lëshuan urdhër arresti ndaj një ministri që e kishte kundërshtua 5 herë djegësin, dhe nuk morën në pyetje Ramën e Lubi Ballukun se ku shkuan paratë.
Pra, kjo është e vërteta. Erion Veliaj po dënohet për gardërobën, vjedhjet që kanë bërë familjarët. Mos ju duket gjë e vogël.
Ajo që kërkojmë ne është që Erion Veliaj të lejohet të flasë para Këshillit Bashkiak, këshilltarët tanë janë të parët që kanë kërkuar shkarkimin e tij dhe vota është automatikisht për shkarkimin. Nëse Rama nuk ka frikë nga Veliaj për krimet e tij ta lërë të flasë. Ky është rregulli.”- tha Berisha.
Berisha tregoi gjithashtu, prapaskenat sipas tij, të dënimit me 8 ditë burg të ish-kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako. Berisha deklaron se Dako u rikthye në qeli me urdhër për të ‘takuar’ Veliajn.
“E morët vesh? Po. Gjushi u dënua 8 ditë vetëm e vetëm që të shkojë në qeli tek ai.
Këtu jam kundër unë, Gjushi është si urith, edhe i them që ke bërë gabimin më të madh të jetës, spiun ordiner, ç’punë ke ti me Erion Veliajn.
8 ditë Gjushi burg, po kjo është.”– tha Berisha.