Bastisja në Dubravë zbulon telefona dhe substanca narkotike
Shërbimi Korrektues i Kosovës (SHKK) ka ndërmarrë një operacion kontrolli në mëngjesin e së hënës në Qendrën Korrektuese të Dubravës, ku janë zbuluar dy paketime të dyshimta pranë serave në zonën e bujqësisë. Ky kontroll është kryer të njëjtën bazuar në informacione të besueshme, duke synuar parandalimin e aktiviteteve të paligjshme brenda institucioneve.
Pas hapjes së dy paketimeve, autoritetet kanë gjetur një sërë artikujsh të ndaluar, duke përfshirë katër telefona mobil, katër adapterë, dy palë kufje, si dhe dy paketime të tjera që përmbanin substanca të dyshuara narkotike me një peshë totale prej 10 gramësh. Materialet e sekuestruara janë marrë sipas procedurave ligjore të institucionalizuara, dhe si rezultat, Policia e Kosovës është njoftuar për të vazhduar hetimet e nevojshme mbi këtë rast.
Ky incident thekson nevojën për masa të vazhdueshme dhe efektive në luftën kundër kontrabandës dhe aktiviteteve të paligjshme brenda ambienteve të qendrave të mbajtjes. SHKK ka thënë se gjithmonë mbeten vigjilentë për të parandaluar çdo formë të trafikimit të drogës dhe të komunikimit të paligjshëm mes të burgosurve dhe jashtësisë.
Ky kontroll është një përpjekje e drejtpërdrejtë për të forcuar sigurinë dhe disiplinën brenda institucioneve të përcaktuara, duke kontribuar kështu në ruajtjen e rendit dhe ligjit. SHKK rikonfirmon angazhimin e saj për të mundësuar një mjedis të sigurt dhe të kontrolluar, duke vepruar në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe praktikat më të mira në qëndrat korrektuese.
Me një qasje proactive dhe efektive në menaxhimin e sigurisë, SHKK vazhdon të ndjekë hetimet dhe të minojë çdo mundësi për aktivitete të paligjshme, duke rritur gjithashtu përgjegjësinë e saj për parandalimin e këtyre jetëve kriminale brenda sistemit korrektues.