LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Batutat e Ramës me Macron, vjen reagimi i parë nga “Shtëpia e Bardhë”: Presidenti Trump ka…

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 18:05
Politikë

Batutat e Ramës me Macron, vjen reagimi i parë nga “Shtëpia

“Shtëpia e Bardhë” ka reaguar për herë të parë në lidhje me videon virale, ku kryeminsitri Edi Rama shfaqej duke bërë batuta në lidhje me presidentin amerikan, Donald Trump.

Nënsekretarja për mediat, Anna Kelly ka reaguar për gazetarin e Top News, Xhoi Malësia, duke deklaruar se presidenti Donald Trump ka bërë më shumë se kushdo për stabilitetin global.

Reagimi vjen pas videos virale, ku Rama shfaqej duke bërë batuta me presidentin francez Emmanuel Macron dhe atë të Azerbajxhanit, Ilhiam Aliyev, mbi deklaratat e Trump se kishte ndaluar luftën mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit.

Kujtojmë se ditën e djeshme ka reaguar vetë kryeministri, i cili tha se ishin thjesht batuta mes miqsh, pa qëllim për të denigruar apo vënë në lojë figurën e presidentit amerikan.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion