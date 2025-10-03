Batutat e Ramës me Macron, vjen reagimi i parë nga “Shtëpia e Bardhë”: Presidenti Trump ka…
“Shtëpia e Bardhë” ka reaguar për herë të parë në lidhje me videon virale, ku kryeminsitri Edi Rama shfaqej duke bërë batuta në lidhje me presidentin amerikan, Donald Trump.
Nënsekretarja për mediat, Anna Kelly ka reaguar për gazetarin e Top News, Xhoi Malësia, duke deklaruar se presidenti Donald Trump ka bërë më shumë se kushdo për stabilitetin global.
Reagimi vjen pas videos virale, ku Rama shfaqej duke bërë batuta me presidentin francez Emmanuel Macron dhe atë të Azerbajxhanit, Ilhiam Aliyev, mbi deklaratat e Trump se kishte ndaluar luftën mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit.
Kujtojmë se ditën e djeshme ka reaguar vetë kryeministri, i cili tha se ishin thjesht batuta mes miqsh, pa qëllim për të denigruar apo vënë në lojë figurën e presidentit amerikan.