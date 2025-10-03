LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Probleme nga dëbora dhe erërat e forta në rrjetin elektrik, 20 familje në Kukës mbeten pa drita

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 17:50
Aktualitet

Probleme nga dëbora dhe erërat e forta në rrjetin elektrik, 20

Në fshatin malor Turaj të Kukësit, reshjet e dendura të dëborës dhe erërat e fuqishme kanë shkaktuar dëmtime në rrjetin elektrik, duke lënë pa energji rreth 20 familje.

Telat e këputur dhe nyjat e improvizuara kanë vështirësuar furnizimin me energji, ndërsa ekipet e OSHEE-së kanë ndërhyrë menjëherë, duke u ngjitur në terrenet e vështira të zonës për të riparuar defektet.

Sipas OSHEE Kukës, kushtet atmosferike të përkeqësuar në të gjithë qarkun kanë shtuar vështirësitë në terren.

Megjithatë, ekipet janë në gatishmëri të plotë dhe po punojnë pa ndërprerje për të garantuar rikthimin e furnizimit me energji elektrike edhe në kushte ekstreme.

Aktualisht, po vijon puna intensive për rikthimin e energjisë në zonën e prekur, ndërsa pjesa tjetër e qarkut Kukës furnizohet normalisht me energji elektrike.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion