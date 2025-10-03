Probleme nga dëbora dhe erërat e forta në rrjetin elektrik, 20 familje në Kukës mbeten pa drita
Në fshatin malor Turaj të Kukësit, reshjet e dendura të dëborës dhe erërat e fuqishme kanë shkaktuar dëmtime në rrjetin elektrik, duke lënë pa energji rreth 20 familje.
Telat e këputur dhe nyjat e improvizuara kanë vështirësuar furnizimin me energji, ndërsa ekipet e OSHEE-së kanë ndërhyrë menjëherë, duke u ngjitur në terrenet e vështira të zonës për të riparuar defektet.
Sipas OSHEE Kukës, kushtet atmosferike të përkeqësuar në të gjithë qarkun kanë shtuar vështirësitë në terren.
Megjithatë, ekipet janë në gatishmëri të plotë dhe po punojnë pa ndërprerje për të garantuar rikthimin e furnizimit me energji elektrike edhe në kushte ekstreme.
Aktualisht, po vijon puna intensive për rikthimin e energjisë në zonën e prekur, ndërsa pjesa tjetër e qarkut Kukës furnizohet normalisht me energji elektrike.