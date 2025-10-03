LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

PS “ndez motorët” për zgjedhjet e pjesshme, Rama mbledh strukturat në seli! Çfarë pritet të ndodhë?

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 17:54
Aktualitet

PS “ndez motorët” për zgjedhjet e pjesshme, Rama mbledh

Kryeministri Edi Rama ka mbledhur pasditen e sotme strukturat politike të Partisë Socialiste në Tiranë.

Mësohet se takimi po zhvillohet në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet që do të mbahen më 9 nëntor në Bashkinë e Tiranës dhe në 5 bashki të tjera të vendit.

Mbledhja pritet të nisë së shpejti dhe konfirmohet se kryeministri Rama ka mbërritur në takim.

Pritet që në fokus të diskutimeve të jenë strategjitë elektorale, organizimi në terren dhe përzgjedhja e drejtuesve lokalë të fushatës.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion