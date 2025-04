A do ta pranojë ftesën e Sali Berishës për debat publik? Ja si përgjigjet kryeministri Rama!

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një bashkëbisedim virtual me ndjekësit në rubrikën Sy m’Sy, ku është pyetur se kur do të bëjë debat publik me opozitën.

Rama la të nënkuptohet se s’do të ketë një debat publik me Sali Berishën, duke iu përgjigjur komentuesit “për cilën opozitë e ke fjalën”.

“Me kë opozitë duhet të një debat publik? Unë debatin publik kam vite që e bëj, përditë. Për çfarë debate publik e ke fjalën? për cilën opozitë? Nuk e kuptoj”, tha Rama.