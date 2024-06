18 mijë lekë më shumë në portofolin e mësuesit, si rriten pagat për çdo kategori mësimdhënësi

Qeveria miratoi sot vendimin për rritjen historike të pagave për mësuesit dhe punonjësit në sistemin arsimor parauniversitar.

Ministrja e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu, në komunikimin me median pas mbledhjes së qeverisë, e ka konsideruar këtë vendim historik për motivimin dhe mbështetjen e mësuesve dhe rritjen e cilësisë së mësimdhënies.

“Dua të ndaj me ju, por mbi të gjitha me mësuesit në sistemin tonë arsimor, një lajm vërtetë të mirë përsa i përket rritjes historike të pagave për mësuesit, e cila fillon nga 1 korriku dhe do të përfshijë 30 mijë punonjës në sistemin tonë arsimor, duke qenë kjo rritja më e madhe e pagave në këto dekada. Paga mesatare e mësuesve rritet me 18 mijë lekë të reja/muaj apo me tre paga në vit, duke e çuar pagën mesatare të mësuesve 950 euro”, tha Ministrja Manastirliu.

Pagat e mësuesve të arsimit të mesëm të lartë me 15 vite eksperiencë shkon 98,500 lekë. Pagat e mësuesve të arsimit të mesëm të ulët me 15 vite eksperiencë shkon 96,600 lekë. Pagat e mësuesve të arsimit të ulët 9-vjeçar me 15 vite eksperiencë shkon 95,000 lekë.

Nga kjo politikë e re pagash përfitojnë gjithashtu edhe punonjësit e shërbimit psiko-social (psikologët dhe punonjësit socialë), oficerët e sigurisë në këto insitucione, të cilët luajnë rol tepër të rëndësishëm në mirëqenien e dhe sigurinë e fëmijëve.

“Paga e një punonjësi të shërbimit psikosocial në shkolla me 15 vite eksperiencë shkon 91,000 lekë dhe paga e një oficeri sigurie shkon 80, 000 lekë në muaj”,- tha Ministrja Manstirliu.

Kjo politikë pagash është gjithëpërfshirëse dhe përfitojnë gjithashtu edhe edukatorë në kopshte dhe çerdhe si dhe mësues të arsimit profesional.

Risitë në këtë skemë pagash janë: Rritja e masës së shpërblimit për mësuesit sipas kategorisë së kualifikimit, duke dyfishuar pagesën për kualifikimin për mësuesit e kualifikuar dhe mësuesit specialistë dhe duke rritur me 50% për mësuesit mjeshtër. Pagesa për vjetërsinë në punë përllogaritet mbi pagën e pozicionit për 30 vite punë në ndryshim nga aktuale ku përllogaritet mbi pagën e grupit deri në 25 vite punë. Përafrimi i pagave të mësuesve të arsimit 9-vjeçar me ata të mesëm. Shtimi i roleve të reja në shkollë si mësuesi/koordinator i cilësisë dhe orinetimit të karriesës i cili do të ndihmojë në rritjen e cilësisë në mësimdhënie dhe në kualifikimin e mësuesve.