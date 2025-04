“1200 euro rroga mesatare”, Berisha e premton nga Lushnja

Sali Berisha premtoi rritjen e pagës në 1500 euro, nëse fiton një mandat qeverisës në 11 maj.

Rritje rroge ai premtoi për mësuesit, ndërsa nga ana tjetër foli për ulje të çmimit të energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm.

“Mësuest do arrijn ë rrogën 1500 euro derisa të paguhen më shumë se çdo mësues tjetër në Ballkan.

Energjia do u shitet bizneseve me 8 lekë, familjarët me 7 lekë, tarifa e ujit do të përgjysmohet”, tha ai.

Nga Lushnja, ku zhvilloi një takim me demokratët, kreu i PD-së tha se “do të mbrojë në çdo sezon prodhimet bujqësore”.