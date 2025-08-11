LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Krim mjedisor”, Braçe publikon pamjet: Koshat e plehrave në derë të qendrës shëndetësore në Selitë

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 13:03
Politikë

“Krim mjedisor”, Braçe publikon pamjet: Koshat e plehrave

Deputeti socialist Erion Braçe ka denoncuar publikisht një situatë që e ka quajtur “krim mjedisor” në zonën e Selitës, në Tiranë. Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, ai ka treguar se pranë qendrës shëndetësore të zonës, si dhe pranë postës dhe kopshtit nr. 4, ndodhen koshat e mbeturinave, ku përveç plehrave të zakonshme janë hedhur edhe mbetje inerte nga punime ndërtimi.

“Në këtë qytet, po nuk u çmende, është fat! Papërgjegjshmëri e bashkisë që insiston të mbajë koshat e plehrave në derë të qendrës shëndetësore, postës e kopshtit 4. Papërgjegjshmëri e njerëzve që vijnë e hedhin mbetjet inerte të punimeve në shtëpitë e tyre këtu!” – shprehet Braçe në reagimin e tij.

Ai ka kritikuar institucionet për mungesën e reagimit, duke thënë se “në këtë qytet është e kot të shqetësohesh, angazhohesh e të flasësh, sepse ata që kanë pushtetin për të vendosur koshat, dhe ata që hedhin mbetjet, nuk dëgjojnë”.

Braçe propozon që të shikohen pamjet nga kamerat e sigurisë dhe të gjobiten personat që hedhin mbeturina në vendet e ndaluara, duke theksuar se kjo është e vetmja mënyrë për të ndaluar sjellje të tilla të papërgjegjshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion