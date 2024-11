Rinasi me rritje të numrit të pasagjerëve 55% krahasuar me 2023, vetëm shtatori, mbi 1,1 milionë

Aeroporti i Tiranës u ka shërbyer 8,323,646 pasagjerëve në nëntë muajt e parë të vitit, me 55% rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shifrat jane publikuar nga operatori i aeroportit, TIA me 28 tetor 2024.

Vetëm në shtator, numri i pasagjerëve u rrit me 47% në vit, në plot 1,108,430, tha TIA javën e kaluar.

Wizz Air ishte linja ajrore me numrin me te madh te pasagjerëve në periudhën janar-shtator, duke mbajtur 53.2% të tregut shqiptar të fluturimeve, e ndjekur nga Ryanair me 22.1% dhe Air Albania me 3.7%.

Mbërritjet e turistëve të huaj në Shqipëri u rritën me 17% në 9.7 milionë në periudhën e rishikimit, tha ministrja e turizmit Mirela Kumbaro në fillim të këtij muaji.

Në vitin 2023, aeroporti i Tiranës priti 7.26 milionë pasagjerë, 40% më shumë se një vit

më parë.

Mbërritjet e turistëve të huaj në Shqipëri arritën në 1,146,090 në shtator, një rritje prej 3,8% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, tha javën e kaluar zyra e statistikave të vendit.

Turistët nga Evropa Jugore përbënin grupin më të madh, duke zënë 65% të numrit total të turistëve të huaj që vizituan Shqipërinë në muajin shtator, tha INSTAT në një raport mujor.

