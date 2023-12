U vra në sy të fëmijëve, përcillet sot për në banesën e fundit bashkëshortja e ish-këshilltarit të Pacollit

Do të mbahet sot ceremonia mortore e Liridona Murselit, 30-vjeçarja që humbi jetën në Prishtinë, gjatë një grabitjeje me armë.

30-vjeçarja, gruaja e ish-këshilltarit të Behgjet Pacollit, do të përcillet sot për në banesën e fundit. Në njoftimin e bërë nga familja bëhet e ditur se ajo do të varroset në varrezat e fshatit Cërmjan të Gjakovës. Varrimi i të ndjerës do të bëhet në ora 14:00.

Ngjarja e rëndë ndodhi më 29 nëntor, rreth orës 20:00, teksa ajo ishte duke udhëtuar në automjet me bashkëhsortin dhe dy djemtë e tyre të miturë. Sipas dëshmisë së bashkëshortit, disa persona të maskuar i ndaluan dhe duke i kërcënuar me armë, ju morën sendet me vlerë.

Pas kësaj atakanë qëlluar me armë në drejtim të tyre. Teksa bashkëshorti ka mundur të largohet me dy djemtë em itur, Liridona ka mbetur viktimë në vendngjarje.