Seanca e Kuvendit të Kosovës, Albin Kurti prezanton kabinetin e tij qeverisës
Në fjalën e tij, Albin Kurti ka prezantuar edhe kabinetin e tij qeverisës, nga zv.kryeministrat te ministrat.
Ata ishin:
Zëvendëskryeministri i parë dhe Ministri i Jashtëm: Glauk Konjufca
Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Drejtësisë: Donika Gërvalla
Zëvendëskryeministri i tretë: Fikrim Damka
Ministri i Financave: Hekuran Murati
Ministri për Familje dhe Mirëqenie Sociale: Andin Hoti
Ministri i Mbrojtjes: Ejup Maqedonci
Ministri i Punëve të Brendshme: Xhelal Sveçla
Ministri i Administratës dhe Digitalizimit: Lulzon Jashari
Ministri i Shëndetësisë: Arben Vitia
Ministri i Arsimit: Avni Zogiani
Ministri i Kulturës: Fatmir Spahiu
Ministri i Sportit: Blerim Gashani
Ministri i Mbrojtjes së Administratës dhe Punëve Ligjore (MAPL): Rasim Demiri
Ministri i Mjedisit: Fitore Paxolli
Ministri i Bujqësisë: Armen Muja
Ministri i Infrastrukturës: Dimal Basha
Ministri e Tregtisë: Mimosa Kusari
Ministri i Energjisë: Artane Rizvanolli
Ministri për Komunitete: Nenad Rashiç
“Ky kabinet përbën ekipin qeverisës që do të udhëheqë vendin gjatë mandatit të ardhshëm, duke u fokusuar në zhvillimin ekonomik, mbrojtjen e interesave kombëtare dhe shërbimet për qytetarët”, tha Kurti.