LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Seanca e Kuvendit të Kosovës, Albin Kurti prezanton kabinetin e tij qeverisës

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 12:18
Kosovë&Rajon

Seanca e Kuvendit të Kosovës, Albin Kurti prezanton kabinetin e tij

Në fjalën e tij, Albin Kurti ka prezantuar edhe kabinetin e tij qeverisës, nga zv.kryeministrat te ministrat.

Ata ishin:

Zëvendëskryeministri i parë dhe Ministri i Jashtëm: Glauk Konjufca

Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Drejtësisë: Donika Gërvalla

Zëvendëskryeministri i tretë: Fikrim Damka

Ministri i Financave: Hekuran Murati

Ministri për Familje dhe Mirëqenie Sociale: Andin Hoti

Ministri i Mbrojtjes: Ejup Maqedonci

Ministri i Punëve të Brendshme: Xhelal Sveçla

Ministri i Administratës dhe Digitalizimit: Lulzon Jashari

Ministri i Shëndetësisë: Arben Vitia

Ministri i Arsimit: Avni Zogiani

Ministri i Kulturës: Fatmir Spahiu

Ministri i Sportit: Blerim Gashani

Ministri i Mbrojtjes së Administratës dhe Punëve Ligjore (MAPL): Rasim Demiri

Ministri i Mjedisit: Fitore Paxolli

Ministri i Bujqësisë: Armen Muja

Ministri i Infrastrukturës: Dimal Basha

Ministri e Tregtisë: Mimosa Kusari

Ministri i Energjisë: Artane Rizvanolli

Ministri për Komunitete: Nenad Rashiç

“Ky kabinet përbën ekipin qeverisës që do të udhëheqë vendin gjatë mandatit të ardhshëm, duke u fokusuar në zhvillimin ekonomik, mbrojtjen e interesave kombëtare dhe shërbimet për qytetarët”, tha Kurti.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion