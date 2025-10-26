VIDEO/ Trump e nis turin aziatik me kërcim, i bashkohet valltarëve malajzianë sapo zbret nga avioni presidencial
Pas një fluturimi 23-orësh nga Uashingtoni, Presidenti i SHBA-së Donald Trump mbërriti plot gjallëri në kryeqytetin e Malajzisë, Kuala Lampur.
Në një video që është bërë virale në mediat sociale, Trump shihet duke kërcyer nën ritmin e daulleve së bashku me kërcimtarët tradicionalë të Malajzisë në pistën e aeroportit pranë, teksa lëvizjet e tij sjellin buzëqeshje në fytyrat e atyre që e rrethojnë.
Kryeministri malajzian, Anwar Ibrahim iu bashkua gjithashtu presidentit, duke u nën ritmet e muzikës tradicionale.
TRUMP DANCE — MALAYSIA EDITION! ???????????? pic.twitter.com/HLyCVaCndh— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 26, 2025
Mediat sociale po gumëzhin nga reagimet pas videos së presidentit Trump duke kërcyer në Malajzi. Përdoruesit lavdëruan lëvizjet e tij, teksa shumë që komentojnë për energjinë, stilin dhe ritmin e tij, duke e quajtur viral si të paharrueshëm.
Një përdorues komentoi: “Trump po e bën vallëzimin përsëri madhështor.”
“Nuk mund ta mohosh që presidenti ka stil dhe ritëm. Unë e vlerësoj këtë me 9 pikë nga 10. Çfarë mendoni ju?”, komenton dikush tjetër.
Vizita e Trump është pjesë e një misioni pesëditor për të zgjeruar praninë e Amerikës në Azi dhe për të forcuar lidhjet tregtare. Planet e tij përfshijnë takimin me udhëheqësin e sapozgjedhur japonez Sanao Takaichi në Tokio dhe Presidentin kinez Xi Jinping në Korenë e Jugut. Një takim i minutës së fundit me Kim Jong Un të Koresë së Veriut pranë Zonës së Demilitarizuar është gjithashtu i mundur.