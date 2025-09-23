Çfarë duhet të bëjnë vendet e NATO-s nëse avionët rusë shkelin hapësirën ajrore? Trump: Rrëzojini
Presidenti Donald Trump thotë se vendet anëtare të NATO-s duhet të rrëzojnë avionët rusë nëse ata hyjnë në hapësirën e tyre ajrore.
“Po, po”, tha Trump kur bëri një pyetje në lidhje me rrëzimet e avionëve të NATO-s gjatë një takimi me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Më vonë, ai nuk tha se Shtetet e Bashkuara do të bashkoheshin në përpjekjet për të rrëzuar avionët rusë që shkelnin rregullat.
“Varet nga rrethanat. Por e dini, ne jemi shumë të vendosur ndaj NATO-s”, tha ai.
Anëtarët e NATO-s janë “në alarm” në javët e fundit pasi dronët dhe avionët rusë shkelën hapësirën e tyre ajrore.Tre avionë luftarakë rusë MiG-31 hynë pa leje në hapësirën ajrore të Estonisë mbi Gjirin e Finlandës të premten.
Kjo ndodhi një javë pasi disa dronë dhe avionë luftarakë rusë hynë në hapësirën ajrore polake, duke shkaktuar një ngritje të avionëve luftarakë F-15 dhe F-35.
Aleatët evropianë paralajmëruan të hënën se do të rrëzonin avionë luftarakë ose dronë rusë të përfshirë në çdo shkelje të mëtejshme të hapësirës ajrore të NATO-s, gjatë një takimi të zjarrtë emergjent të Këshillit të Sigurimit të OKB-së./tch