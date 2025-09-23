Kaloi 65 persona në Rinas kundrejt ryshfetit, polici “shpërblehet” me rikthim në detyrë
Punonjësi i policisë në Rinas, Briken Tereziu, i arrestuar në qershorin e vitit 2024 për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre, është rikthyer në të njëjtin detyrë pa përfunduar procesi gjyqësor.
Treziu, i cili është dënuar për veprime të jashtëligjshme ku lejoi kalimin e shtetasve, përfshirë të mitur, pa prokurë, dhe e cila rezultoi nga përgjime e biseda mes tij dhe kolegëve, ka rifilluar punën 14 muaj pas ndalimit të tij.
Hetimet e Prokurorisë së Tiranës zbuluan se Tereziu, në bashkëpunim me shtatë punonjës të tjerë, krijuan një skemë të korrupsionit për të lejuar kalimin e individëve pa ndjekur procedurat e duhura. Këta punonjës flisnin lirshëm për kalimin e pasagjerëve, duke përfshirë fëmijë, duke e përkrahur këtë veprim me shuma të konsiderueshme parash. Burime në Fiks Fare zbuluan se nga sporteli i Tereziut kaluan 55 shtetas dhe 10 të mitur, të cilët nuk kishin lejen e prindërve për të kaluar kufirin.
Sipas shefit të komisariatit të Rinasit, Përparim Rama, Tereziu nuk ka qenë ndonjëherë i pezulluar dhe rikthimi i tij në detyrë ka qenë një vendim i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, duke u justifikuar me fluksin e madh të udhëtarëve. Rama tha se kështu janë rikthyer dhe 10 punonjës të tjerë policie. Kjo situatë ka ngjallur pyetje mbi drejtësinë dhe qendrueshmërinë e sistemit të sigurisë në vend.
Fiks Fare ka kërkuar informacion nga Prokuroria dhe Policia e Shtetit për të konfirmuar nëse Tereziu është ende nën hetim, por deri tani nuk kanë marrë përgjigje. Nga hetimet, rezulton se ai është akuzuar për shpërdorim detyre dhe çështja është në gjykatë, me seancën e parë të planifikuar për 22 tetor 2025.
Në këtë kontekst, rikthimi i Tereziut para përfundimit të procesit penal hedh dyshime mbi integritetin e institucioneve të sigurisë dhe ofron një imazh të keq për luftën ndaj korrupsionit në Shqipëri.