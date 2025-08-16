Protesta masive në Serbi/ Vuçiç: “Policët po dhunohen dhe plagosen çdo ditë”
Protestat antiqeveritare në Serbi janë përshkallëzuar ndjeshëm gjatë javëve të fundit, duke arritur kulmin të premten në mbrëmje në Beograd dhe në qytete të tjera si Novi Sad, Nish, Kragujevac dhe Valjevo. Demonstruesit, të zemëruar nga shembja e një çatie në një stacion hekurudhor të rinovuar në Novi Sad ku humbën jetën 16 persona, hodhën fishekzjarre dhe flakë të forta ndaj policisë. Kontejnerë të mbeturinave u përmbysën dhe u vunë flakë, duke rritur tensionin në vend.
Policia reagoi me gaz lotsjellës dhe automjete për kontrollin e turmës. Për pasojë, u plagosën 27 oficerë policie dhe rreth 80 civilë, ndërsa 47 persona u arrestuan. Presidenti Aleksandar Vuçiç theksoi se forcat e sigurisë po përballen çdo ditë me dhunë dhe plagosje gjatë punës për të ruajtur rendin publik.
Protestuesit akuzojnë qeverinë për korrupsion dhe kërkojnë zgjedhje të parakohshme, me shpresën për të rrëzuar Vuçiçin dhe partinë e tij SNS. Studentët, grupet opozitare dhe organizatat kundër korrupsionit i kanë akuzuar autoritetet për lidhje me krimin e organizuar, përdorimin e dhunës kundër rivalëve politikë dhe shtypjen e lirive të medias, akuza që qeveria i mohon. Situata mbetet e tensionuar dhe e paparashikueshme, ndërsa vendi po përballet me një krizë të thellë politike dhe shoqërore.