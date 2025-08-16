Aksioni për lirimin e hapësirave publike, Rama: Pa ndalim deri në çlirimin e çdo trotuari
Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot pamje të reja nga aksioni për lirimin e hapësirave publike në Shqipëri, duke theksuar se puna do të vazhdojë pa ndërprerje.
Në një postim në Facebook, Rama shkruan: “Pa ndalim deri në çlirimin e çdo trotuari.” Ai ka paralajmëruar më parë se aksioni do të jetë konstant dhe do të zgjasë gjatë gjithë katër viteve të mandatit të tij.
Kreu i qeverisë njofton gjithashtu se shumë shpejt radha për t’u reformuar do të jetë struktura e kontrollit të territorit dhe Inspektoriateve të Mbrojtjes së Territorit (IMT) në bashki, duke synuar një qasje më të rregullt dhe efikase në lirimin e hapësirave publike.