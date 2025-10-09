Policia serbe arreston shqiptarin me flamuj dhe bluza, dyshoheshin të përdoreshin për ndeshjen Serbi-Shqipëri
Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Brendshëm Ivica Daçiç deklaroi se pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme në Prokuplje, në bashkëpunim me Administratën Doganore, arrestuan D. P. nga Shqipëria,
“Pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Prokuplje, në bashkëpunim me Administratën Doganore, arrestuan D. P. (1972) nga Shqipëria, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit se ai ka kryer veprën penale të nxitjes së urrejtjes dhe intolerancës kombëtare, racore dhe fetare”, thuhej në deklaratë.
Në pikën kufitare të Merdares, policia, gjatë kontrollit të një furgoni Mercedes të drejtuar nga i dyshuari nga drejtimi i AP të Kosovës, gjeti pesë çanta që përmbanin 22 bluza, 244 flamuj dhe 86 kapele me mbishkrimin UÇK, 65 bluza me imazhin e Agim Ramadanit, 58 shalle me stemën e Shqipërisë, si dhe 92 kapele.
Dyshohet se sendet dhe veshjet e lartpërmendura ishin planifikuar të përdoreshin dhe të shfaqeshin në ndeshjen e ardhshme në Leskovac, midis ekipeve të futbollit të Serbisë dhe Shqipërisë.
I dyshuari është urdhëruar të mbahet në paraburgim deri në 48 orë dhe do të dërgohet në Prokurorinë e Lartë Publike në Prokuplje me një kallëzim penal.