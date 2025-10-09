Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja/ Avokati rikthen në kujtesë plagosjen me armë në Gjykatën e Fierit para 18 vitesh
Ndërkohë që në Gjykatën e Fierit vijon bojkoti i seancave pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në Gjykatën e Apelit në Tiranë, ku humbi jetën tragjikisht gjyqtari Astrit Kalaja, avokati Ervis Goxhaj ka risjellë në kujtesë, sulmin me armë brenda Gjykatës së Fierit në vitin 2007, ku një person i përfshirë në një proces gjyqësor civil qëlloi me armë gjyqtaren Irena Maneku.
Nga të shtënat gjyqtarja mbeti e plagosur, por ngjarja bëri që për herë të parë në një gjykatë në vend të vendosej roje sigurie dhe detektorë të metaleve.
Po sipas tij sot Gjykata e Fierit megjithëse me kontroll të rreptë në hyrje, vazhdon të ketë mangësi në standardet e sigurisë së gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve.
Sipas Goxhajt nga njëra anë mbingarkesa pas hartës së re gjyqësore dhe mungesa e hapësirave për zhvillimin e gjyqeve, cenon sigurinë e magjistratëve ndërsa thekson se Fierit i duhet urgjent një godinë e re gjyqësore
Plagosja me armë e gjyqtares së Fierit në vitin 2007 ishte rasti i parë në vend ku një gjyqtar sulmohej brenda gjykatës në krye dhe për shkak të detyrës. Që atëherë kontrollet për hyrjen në gjykatë u forcuan.
Me 21 gjyqtarë dhe mbulimin e një popullsie prej 300 mijë banorësh, gjykata e Fierit ka vetëm 5 salla gjyqesh, pa dhoma këshillimi dhe me hapësira ku më e madhja nuk i kalon 5 metra katrorë.
Ndërkohë avokati Goxhaj pavarësisht zvarritjeve që sjellin proceset gjyqësore, që tejlodhin qytetarët e konsideron çmenduri njerëzore shprehjen” i lumtë dora agresorit”. Ka një agresion të frikshëm nga qytetarët ndaj njerëzve të drejtësisë ndaj sot siguria e tyre është në alert ka shtuar më tej avokati.
Në reagimin e saj, Gjykata e Fierit, sulmin vdekjeprurës ndaj gjyqtarit Astrit Kalaja e ka cilësuar goditje ndaj themeleve të Shtetit të së drejtës dhe ndaj çdo qytetari që beson në ligj dhe drejtësi.