LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja/ Avokati rikthen në kujtesë plagosjen me armë në Gjykatën e Fierit para 18 vitesh

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 14:02
Aktualitet

Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja/ Avokati rikthen në kujtesë plagosjen

Ndërkohë që në Gjykatën e Fierit vijon bojkoti i seancave pas ngjarjes  së  rëndë  të  ndodhur në Gjykatën e Apelit në Tiranë, ku humbi jetën tragjikisht gjyqtari Astrit Kalaja, avokati Ervis Goxhaj ka risjellë në kujtesë, sulmin me armë brenda Gjykatës së Fierit në vitin 2007, ku një person i përfshirë në një proces gjyqësor civil qëlloi me armë gjyqtaren Irena Maneku.

Nga të shtënat gjyqtarja mbeti e plagosur, por ngjarja bëri që për herë të parë në një gjykatë në vend të vendosej roje sigurie dhe detektorë të metaleve.

Po sipas tij sot Gjykata e Fierit megjithëse me kontroll të rreptë në hyrje, vazhdon të ketë mangësi në standardet e sigurisë  së  gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve.

Sipas Goxhajt nga njëra anë mbingarkesa pas hartës së  re gjyqësore dhe mungesa e hapësirave për zhvillimin e gjyqeve, cenon sigurinë  e magjistratëve ndërsa thekson se  Fierit i duhet urgjent një godinë e re gjyqësore


Plagosja me armë e gjyqtares së Fierit në  vitin 2007 ishte rasti i parë  në  vend ku një  gjyqtar sulmohej brenda gjykatës në krye dhe për shkak të detyrës. Që atëherë kontrollet për hyrjen në gjykatë u forcuan.

Me 21 gjyqtarë  dhe mbulimin e  një popullsie prej 300 mijë banorësh, gjykata e Fierit ka vetëm 5 salla gjyqesh, pa dhoma këshillimi dhe me hapësira ku më  e madhja nuk i kalon 5 metra katrorë.

Ndërkohë avokati Goxhaj pavarësisht zvarritjeve që sjellin proceset gjyqësore, që tejlodhin qytetarët e konsideron çmenduri njerëzore shprehjen” i lumtë dora agresorit”. Ka një agresion të frikshëm nga qytetarët ndaj njerëzve të drejtësisë ndaj sot siguria e tyre është në alert ka shtuar më tej avokati.

Në reagimin e saj, Gjykata e Fierit, sulmin vdekjeprurës ndaj gjyqtarit Astrit Kalaja e ka cilësuar goditje ndaj themeleve të Shtetit të së drejtës dhe ndaj çdo qytetari që beson në ligj dhe drejtësi.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion