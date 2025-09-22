LEXO PA REKLAMA!

Përse konsiderohet Serbia një shtet fashist?

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 09:44
Kosovë&Rajon

Përse konsiderohet Serbia një shtet fashist?

Në një bisedë të thellë të zhvilluar mes Nenad Çanak, kryetar i Kuvendit të Vojvodinës, dhe gazetarit Veton Surroi, u trajtuan tema komplekse rreth situatës politike në Serbi dhe historisë së saj. Çanak përshkroi skenarin historik të Serbisë si një vend që ka pasur një histori të ngatërruar me termat e saj të identitetit dhe vazhdimisht e ka kërkuar një formë stabiliteti.

Sipas tij, Serbia ka operuar nën një sistem që ai e quajti “fashist”, ku pushteti ekzekutiv kontrollon legjislativin dhe gjyqësorin, duke anashkaluar ndarjen e pushteteve. Ai kritikoi regjimin aktual si një produkt të një konsensusi të gjerë shoqëror që kërkon udhëheqës të fortë, duke krahasuar situatën me periun e Millosheviçit, por duke theksuar se tani situata është më e keqe, pasi pushteti mbështetet në kriminelë dhe jo në institucione.

Gjithashtu, Çanak nxorri në pah se Serbia historikisht ka pasur ambicie për t’u zgjeruar, dhe se konceptet e nacionalizmit dhe etnisë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në formësimin e identitetit të saj kombëtar. Ai diskutoi rreth transformimeve politike dhe protestave që kanë ndodhur, duke theksuar se rebelimi aktual është i fragmentuar dhe se nuk ka një platformë të qartë për të futur energjinë kolektive në një strukturë efektive.

Një pjesë e debatit u fokusua mbi rolin e mediave dhe informacionit në formësimin e opinionit publik. Çanak kritikon mungesën e një medie të pavarur dhe argumenton se median e sotme e kontrollojnë agjentët e pushtetit, duke e bërë të vështirë formimin e një lëvizjeje adekuate për ndryshim.

Biseda përfundoi me një reflektim mbi të ardhmen e Serbisë, duke shtruar pyetje nëse vendi do të jetë në gjendje të transformohet në një mënyrë që respekton diversitetin dhe ndarjen e pushteteve, përkundër sfidave të vazhdueshme që përballet. Çanak sugjeroi se stabiliteti i Serbisë varet nga njohja e së kaluarës dhe një analizë e qartë e realitetit të saj aktual.

