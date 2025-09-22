Shirat e fortë godasin Spanjën, një viktimë nga përmbytjet në Katalonjë
Një stuhie e fuqishme goditi Katalonjën në verilindje të Spanjës të dielën, duke shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje toke, dhe duke rezultuar në vdekjen e një personi, sipas autoriteteve lokale. Zjarrfikësit zbuluan trupin e një personi në një lumë në Sant Pere de Rúidebites, afër Barcelonës, ndërsa ishin në kërkim të dy individëve të zhdukur, automjetet e të cilëve thuhet se u përmbytën nga një përrua. Aktualisht, nuk është e qartë nëse trupi i gjetur i përket ndonjërit nga këta individë.
Agjencia rajonale e mbrojtjes civile njoftoi se zjarrfikësit ishin të angazhuar për të shpëtuar gjithashtu 27 persona që kishin mbetur të bllokuar në teleferikun e manastirit Montserrat për shkak të rrëshqitjeve të dheut. Situata e krijuar nga stuhia solli gjithashtu ndalimin e dhjetëra fluturimeve në aeroportin e Barcelonës, i cili është aeroporti i dytë më i madh në Spanjë, pasi shumica e fluturimeve u vonuan ose u anuluan si rezultat i kushteve të këqija atmosferike.
Shërbimet hekurudhore në rajon u ndalën gjithashtu për shkak të rrëshqitjeve të andeve dhe pemëve që ranë mbi linjat hekurudhore, duke shkaktuar ndërprerje të konsiderueshme. Kjo situatë ka nxitur shqetësim të madh tek banorët dhe autoritetet lokale për shkak të pasojave të mundshme që mund të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
Stuhitë e tilla, sidomos në fund të verës, janë të paparashikueshme dhe ndonjëherë kanë pasoja të rënda për infrastrukturën dhe sigurinë e qytetarëve. Autoritetet janë duke monitoruar situatën me kujdes dhe po ofrojnë ndihmë për ata që kanë nevojë.
Situata mbetet e tensionuar, dhe qytetarët janë të inkurajuar të mbajnë kontakt me informacionet zyrtare për të qëndruar të sigurt.