Trafikanti i drejton armën policisë e arratiset në kufirin Kosovë-Shqipëri, braktis çantën me 21 kg drogë

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 09:15
Kosovë&Rajon

Trafikanti i drejton armën policisë e arratiset në kufirin

Një operacion i policisë së Kosovës është ndërprerë pas tentativës për të ndaluar një person që transportonte lëndë narkotike drejt kufirit me Shqipërinë.

Sipas njoftimeve, i dyshuari po kalonte në kufirin e gjelbër kur u pikas nga efektivët e departamentit të kufirit. Kur u afruan për ta ndaluar, ai nxori armën dhe kërcënoi policinë, për t’u larguar më pas me vrap drejt kufirit shqiptar, duke u fshehur pjesërisht nga errësira.

Në vendngjarje u gjet një çantë me 21 kilogramë kanabis sativa, që u braktis nga trafikanti gjatë largimit. Policia e Kosovës ka rrethuar zonën dhe ka njoftuar homologët shqiptarë për të bërë të mundur arrestimin e të dyshuarit.

“Policia e Kosovës, respektivisht njësia hetimore nga Departamenti i Kufirit me datën 20.08.2025, rreth orës 20:30 gjatë veprimeve hetimore në zonën kufitare Kosovë-Shqipëri përgjatë vijës së gjelbër, ka hasur në një person të dyshuar i cili ishte duke e bartur një çantë dhe ishte i armatosur.

I njëjti në momentin që ka vërejtur zyrtarët policorë ka drejtuar armën e zjarrit në drejtim të zyrtarëve policorë, duke paraqitur rrezik të drejtpërdrejtë ndaj tyre.

Zyrtarët policorë kanë tentuar që ta ndalojnë të dyshuarin duke u prezantuar, mirëpo i njëjti ka hedhur çantën dhe ka arritur që të dalë në zonën malore në drejtim të Shqipërisë.

Lidhur me rastin është kontrolluar çanta ku është vërejtur sasi e substancës së dyshuar narkotike e llojit marihuanë, e cila pas matjes nga Njësia e Antidrogës ka rezultuar rreth 21 kilogramë (marihuanë).

Për veprimet e ndërmarra lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent, me udhëzim të të cilit është iniciuar rasti i cili mbetet të trajtohet nga DHTN – Prizren”, njofton Policia e Kosovës

