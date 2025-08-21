Ndërtimi i ‘Lungomare 3’/ IKMT ndërhyn në Ujin e Ftohtë, pritet të shembet një objekt
Në kuadër të projektit të madh bregdetar “Lungomare 3”, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT) ka ndërhyrë në zonën e Ujit të Ftohtë në Vlorë për të shembur një objekt. Ndryshe nga procedurat e mëparshme, shembja do të realizohet me mjetet e IKMT-së dhe jo me shpërthim të kontrolluar.
Objekti ndodhet në zonën e njohur si “Kalaja”, aty ku vijojnë punimet për shëtitoren dhe infrastrukturën bregdetare. Zona është rrethuar nga forcat e policisë dhe është vendosur shiriti i sigurisë për të parandaluar qasjen e paautorizuar.
Projekti “Lungomare 3”, me një vlerë totale prej 15 milionë eurosh, përfshin ndërtimin e shtigjeve përgjatë vijës bregdetare, shëtitoreve, rrugëve për biçikleta, trotuareve, ndriçimit dhe gjelbërimit. Pjesa e rimodelimit shtrihet për 20 kilometra, nga Tuneli tek Marina në Orikum. Nga kjo shumë, 3 milionë dollarë janë hua nga Fondi Saudit për Zhvillim.
Shembja e këtij objekti është pjesë e fazës përfundimtare të projektit, me qëllim krijimin e një hapësire publike të sigurt dhe funksionale përgjatë vijës bregdetare.
