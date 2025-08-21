Këmbimi valutor 21 gusht, ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, dollari amerikan blihet sot me 82.6 lekë dhe shitet me 83.9 lekë.
Euro, monedha më e përdorur në tregjet vendase, këmbehet me 96.5 lekë në blerje dhe 97.5 lekë në shitje.
Franga zvicerane ka shënuar kursin 102.2 lekë në blerje dhe 103.5 lekë në shitje, ndërsa paundi britanik këmbehet sot me 111 lekë në blerje dhe 112.5 lekë në shitje.
Për sa i përket dollarit kanadez, ai blihet me 59.4 lekë dhe shitet me 60.8 lekë.
Tregu vijon të jetë i qëndrueshëm, pa luhatje të forta krahasuar me ditët e fundit.