“Ky rajon nuk është as i Albinit as i Aleksandrit”, Rama: Nga kjo situatë fiton vetëm Rusia

“Ky rajon nuk është as i Albinit as i Aleksandrit, është i popujve dhe ky rajon ka vuajtur boll nga nacionalistët, nga nacional folkloristët dhe nga përplasjet dhe nga përplasjet e vazhdueshme të cilat mund edhe të kenë patur justifikimet e tyre, por s’I kanë më sot” kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në konferencën për mediat, mbajtur mesditën e kësaj të premteje.

Rama tha se nga kjo situatë, nuk përfiton Europa, por vetëm një fuqi, dhe ajo sipas kreut të qeverisë shqiptare është Rusia.

“Konfliktet ju kujtojnë të tjerëve se ky rajon është ai që mezi cdo vit po përpiqet të heqë damkën e historisë dhe që papritur rizgjohet në anën e gabuar. Është e rëndësishme ta kuptojnë të tërë, se interesi ynë kombëtar, interesi i Shqipërisë si shtet, kërcënohet nga kjo situatë.

