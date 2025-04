"E ke dhuratë prej qytetarëve”, aktivistët gjuajnë me tortë kryetarin e ZRRE-së!

Grupi i aktivistëve “Asnji Cent Ma Shumë” ka organizuar një veprim simbolik, duke “ëmbëlsuar” kryetarin e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE), Ymer Fejzullahu, me një tortë.

Në një video të shpërndarë nga grupi, shihet një aktivist duke ia dhuruar tortën Fejzullahut, duke e përplasur atë në timonin e automjetit dhe mbi kryetarin e ZRrE-së.

“15% nuk kalon. No pasarán, pas kërkesave të shumta nga qytetarët, kemi vendosur ta “ëmbëlsojmë” kryetarin e ZRrE-së me 15%. Zotni Ymerit i pëlqejnë tortat me pronarët e KEDS-it, ndaj sigurisht që duhet t’i pëlqejnë edhe tortat e qytetarëve. Urime”, thuhet në njoftim.