“Ngele duke ngritur tutat me u thënë djemve…”/ Egli shpërthen ashpër ndaj Rozanës: Je nëna ime, të ka ikur mosha e nuk i plas…

Egli dhe Rozana janë përfshirë në një debat me tone të larta me njëra-tjetrën, ku nuk kanë munguar as ofendimet.

Këngëtarja e krahasoi banoren me Gjestin duke i thënë se është versioni i tij vajzë. Gjithashtu ajo i tha se ka ardhur në “Big Brother VIP 4” për klikime në “Instagram”.

Rozana në një moment i tha Eglit që ajo është xheloze për të pasi Gjesti ka qëndruar me të dhe këtu banorja ka shpërthyer ashpër ndaj saj: “Je e shëmtuar, je nëna ime me moshë moj, boll e bëre veten pis. Ngele duke ngritur tutat me u thënë çunave që të të ngacmojnë. Nuk i plas kujt për ty, të ka ikur moshe. Rri te realiteti. Nuk t’i hedh më njeri sytë”.

Egli: Të njohin njerëzit ty, t’a njohin fytyrën, edhe më shumë t’a kanë njohur këtu.

Rozana: O Gjesti gocë

Egli: Gjesti femër je ti, keni bërë të njëjtën lojë, përdorues, manipulues dhe pa pikë mëshire…

Rozana: Ke ardhur për disa klikime në ‘Instagram’. ‘Intagrami’ yt sot është ‘Instagrami’ im para 100 vitesh. Fole për ‘Instagram’ kur erdhi droni

Egli: Për ça ‘Instagrami’ po flet, i erdhi atij droni jo mua. Ti moj e pafytyrë pyesje se ‘ça janë ato’ e të thashë nuk të jap informacione

Rozana: Ke filluar të lëvizesh si Gjesti, mos e imito, ti je më keq se Gjesti

Egli: Ti e imiton, bën si djalë në shtëpi

Rozana: Ça po bën?

Egli: Po të imitoj ty

Rozana: U çmende, mos më imito se nuk më bën dot.

Egli: Larg qoftë të jem si ti

Rozana: Ti imito kur marr vendime

Egli: I kemi parë vendimet e tua, 50 vjeç dhe nuk e di ku je me veten tënde. Ik moj budallaqe, më jep mend mua, më shet moral

Rozana: Pse nuk ditkam ku jam? Kam një person që më do prej 13 vitesh

Egli: Ti nuk e di ku je, zgjidh hallet e tua se akoma nuk e di ku je, ikën dhe vjen nga shtëpia. Ik moj më lë rehat.

Rozana: E di pse iki unë? Se kam dinjitet

Egli: Ik moj dinjiteti jot

Rozana: Ti rri se ke nevojë të lëpihesh pak Gjestit

Egli: Nuk ma tregon ti mua dinjitetin që shahesh me Gjestin dhe të nesërmen shkon e qan dhe i thua nuk rri dot pa ty.

Rozana: Ti je xheloze se Gjesti e ka ndarë kohën me mua

Egli: Unë e dua dhe nuk i them që nuk rri dot pa ty, se rri edhe pa të. Ti nuk rri dot pa të.

Rozana: Je xheloze dhe për shoqet. Kë do, një burrë të dashuruar jashtë

Egli: Ti nuk rri dot pa të

Rozana: Je xheloze se rri me mua?

Egli: Për kë xheloze? Për nënën time? Je nëna ime moj se le kokrrën e namit

Rozana: Po bëhesh xheloze për nënën tënde?

Egli: Je e shëmtuar, je nëna ime me moshë moj, boll e bëre veten pis. Ngele duke ngritur tutat me u thënë çunave që të të ngacmojnë.

Rozana: Je xheloze

Egli: Nuk i plas kujt për ty, të ka ikur moshe. Rri te realiteti

Rozana: Je xheloze dhe për gratë 45 vjeçe

Egli: Të ka ikur mosha, shiko bashkëshortin që ke se nuk ti hedh njeri sytë rri e qetë. Boll se le nam, je nëna ime në moshë