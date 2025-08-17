LEXO PA REKLAMA!

Aksident i rëndë në Gjilan/ Përplasen 6 makina, mbeten 9 persona të lënduar

Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 09:03
Kosovë&Rajon

Aksident i rëndë në Gjilan/ Përplasen 6 makina, mbeten 9

Një aksident i rëndë rrugor është shënuar mbrëmjen e djeshme në qytetin e Gjilanit, ku gjashtë automjete u përfshinë në një përplasje zinxhir.

Ngjarja ndodhi më 16 gusht, rreth orës 22:20, në rrugën “Lufta e Gjilanit”. Si pasojë, nëntë persona mbetën të lënduar. Sipas raportit mjekësor, fatmirësisht bëhet fjalë për lëndime të lehta.

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, konfirmoi rastin dhe shtoi se njësia e trafikut rajonal po heton shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

