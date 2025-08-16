LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Para zjarrit që kërcënoi qytetin, në Delvinë u shfaq një tornado – shkatërroi kosheret e bletëve

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 22:46
Aktualitet

Para zjarrit që kërcënoi qytetin, në Delvinë u shfaq

Janë publikuar pamje të frikshme pak përpara momentit të zjarrit të madh, që përfshiu zonën e Delvinës.

Në këto pamje, duket se përpara se të bjerë zjarr, ka pasur një erë në formë tornadoje të pazakontë.

Era ka marrë përpara kosheret e bletëve, duke shkatërruar një pjesë të mirë të tyre.

Pas këtij momenti, ka nisur edhe zjarri përreth qytetit të Delvinës, që u kthye në një situatë të pazakontë, teksa shumë qytetarëve iu rrezikua edhe jeta.

Edhe pse shumë banorë fjetën jashtë banesave, fatmirësisht nga flakët, nuk kishte viktima.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion