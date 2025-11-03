Perdhunoi në makinë 29-vjeçaren, arrestohet autori! I sekuestrohen armë dhe lëndë narkotike
Një 31-vjeçar ka rënë në prangat e Policisë së Tiranës, pasi akuzohet për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Marrëdhënia seksuale me dhunë me të rritura”.
Bëhet fjalë për shtetasin Armando Mirashi, i cili dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një 29-vjeçare, në automjetin e tij, dhe më pas ka shkuar në lokalin e shtetasit Ersel Kumrija, ku dyshohet se konsumohej dhe shitej lëndë narkotike.
Për pasojë policia ka vënë në pranga Ersel Kumrijën. Ai akuzohet për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Përshtatja e ambienteve për përdorim të lëndëve narkotike” dhe “Mbajtja pa të drejtë e uniformës”.
Gjithashtu në pranga kanë rënë Endrit Kumrija., 23 vjeç, Anesti Prroi P., 25 vjeç, Siciljan Cakraj., 28 vjeç, Klevi Reka, 24 vjeç dhe Anxhelo Hodja., 26 vjeç, të cilët akuzohen për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.