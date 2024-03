“Wifi dhe…”, Italia publikon tenderin 34 mln euro për menaxhimin e kampit të refugjatëve në Shëngjin

Ministria e Brendshme në Itali ka publikuar tenderin për menaxhimin e tre ambienteve të pritjes së emigrantëve që do të ngrihen në Shqipëri, pas marrëveshjes së nënshkruar mes qeverisë italiane dhe asaj shqiptare në nëntor të 2023.

Bëhet fjalë për një tender me të cilin shteti tashmë identifikon organizatat e përshtatshme për të menaxhuar strukturat, të cilave u kërkohet të paraqesin një ofertë deri më 28 mars. Ndërkohë është parashikuar që ambientet akomoduese të jenë gati deri më datën 20 maj, raportojnë mediat italiane.

Të tre strukturat do të mund të strehojnë pak më shumë se një mijë persona në të njëjtën kohë dhe mes tyre nuk mund të ketë të mitur, gra shtatzëna dhe persona të tjerë të konsideruar të pambrojtur.

Një nga tre strukturat do të ndërtohet pranë portit të Shëngjinit, rreth 70 kilometra në veri të Tiranës, ku duhet të kryhen procedurat e zbarkimit dhe identifikimit. Dy të tjerat do të vendosen në Gjadër.

Një qendër do t’i kushtohet konstatimit të procedurave për njohjen e mbrojtjes ndërkombëtare dhe do të jetë në gjendje të akomodojë maksimumi 880 persona, ndërsa struktura e dytë është në fakt një qendër paraburgimi për riatdhesim (CPR) me një kapacitet maksimal prej 144 personash.

“Vlera e kontratës është pak më pak se 34 milionë euro, të cilave duhet t’i shtohen rimbursimet për shërbimet e transportit, shërbimet komunale, grumbullimin e mbetjeve, mirëmbajtjen e zakonshme dhe të jashtëzakonshme, lidhjen Ëi-Fi, kujdesin shëndetësor. Rimbursimi për këto shërbime nuk është përcaktuar ende”, shkruajnë mediat italiane.

Sipas përmbajtjes së tenderit, që pason atë të tenderëve të tjerë pritës të publikuar në të kaluarën, objekti në portin e Shëngjinit do të ketë një klinikë mjekësore të dedikuar për kujdesin shëndetësor, dhoma me tre shtretër dhe dhoma me dy divanë.

Gjatë periudhës së qëndrimit në Shqipëri, emigrantët nuk do të mund të dalin nga qendrat: nëse e bëjnë, do të kthehen nga autoritetet shqiptare. Megjithatë, qendrat do të kenë mundësi të aksesojnë avokatë, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian, të cilët synojnë të ofrojnë asistencë ligjore për azilkërkuesit, siç kërkohet nga legjislacioni italian, shqiptar dhe evropian.