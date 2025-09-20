Vijojnë sulmet ruse pranë kufirit polak në Ukrainë, Varshava ngre avionët ushtarakë
Varshava ngriti në ajër avionë polakë dhe aleatë në orët e para të mëngjesit për të garantuar sigurinë e hapësirës ajrore të Polonisë, ndërsa Rusia nisi sulme ajrore që synonin Ukrainën perëndimore, një zonë afër kufirit, sipas një deklarate nga forcat e armatosura të vendit anëtar të NATO-s.
“Avionët polakë dhe aleatë po operojnë në hapësirën tonë ajrore, ndërsa sistemet e mbrojtjes ajrore tokësore dhe sistemet e radarëve të zbulimit janë vendosur në nivelin më të lartë të zbulimit”, tha komanda e operacioneve të Shtabit të Përgjithshëm Polake nëpërmjet X.
Rreth orës 06:40 , u shpall një alarm për sulme të kërcënuara ruse me dronë dhe raketa në pothuajse të gjithë Ukrainën.