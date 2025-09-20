LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vijojnë sulmet ruse pranë kufirit polak në Ukrainë, Varshava ngre avionët ushtarakë

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 09:32
Bota

Vijojnë sulmet ruse pranë kufirit polak në Ukrainë, Varshava

Varshava ngriti në ajër avionë polakë dhe aleatë në orët e para të mëngjesit për të garantuar sigurinë e hapësirës ajrore të Polonisë, ndërsa Rusia nisi sulme ajrore që synonin Ukrainën perëndimore, një zonë afër kufirit, sipas një deklarate nga forcat e armatosura të vendit anëtar të NATO-s.

“Avionët polakë dhe aleatë po operojnë në hapësirën tonë ajrore, ndërsa sistemet e mbrojtjes ajrore tokësore dhe sistemet e radarëve të zbulimit janë vendosur në nivelin më të lartë të zbulimit”, tha komanda e operacioneve të Shtabit të Përgjithshëm Polake nëpërmjet X.

Rreth orës 06:40 , u shpall një alarm për sulme të kërcënuara ruse me dronë dhe raketa në pothuajse të gjithë Ukrainën.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion