Video/ Trumpi goditet me mikrofon në fytyrë, shihni reagimin e tij!

Presidenti Trump u godit pa dashje në fytyrë me mikrofon teksa po merrej në pyetje nga gazetarët në Maryland. I befasuar, Trumpi u largua paksa dhe mbylli sytë duke mos dashur të shohë se çfarë do të ndodhte më pas me të.

Trump, 78 vjeç e shikoi vrazhdët gazetaren dhe ngriti të dyja vetullat ndërsa mikrofoni u tërhoq shpejt.

"Ajo sapo u bë një histori e madhe sonte", tha Trump.

"A e pe atë?" Trump pyeti dikë jashtë kamerës, duke qeshur nga incidenti.