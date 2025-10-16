Vetëvrasje e asistuar/ Ky është vendi i radhës që miratoi eutanazinë pas 10 orësh debat
Uruguai ka legalizuar eutanazinë, duke u bërë vendi i parë në Amerikën Latine që miraton një ligj që lejon vetëvrasjen e asistuar.
Projektligji për Vdekjen e Asistuar u miratua në senat të mërkurën, me 20 nga 31 ligjvënës të pranishëm që votuan pro.
Projektligji u lejon të rriturve mendërisht të shëndoshë në fazën terminale të një sëmundjeje të pakthyeshme të zgjedhin eutanazinë që do të kryhet nga një profesionist i kujdesit shëndetësor.
Uruguai ka një histori të miratimit të ligjeve socialisht liberale, duke legalizuar marihuanën, martesën e të njëjtit seks dhe abortin shumë kohë para shumë të tjerëve.
Ndërsa debati 10-orësh ishte kryesisht respektues, disa spektatorë që e ndoqën debatin thirrën “vrasës” pasi projektligji u miratua.