Gjendet i vdekur brenda makinës së parkuar një person në autostradën Vlorë-Fier

Lajmifundit / 16 Tetor 2025, 18:24
Aktualitet

Gjendet i vdekur brenda makinës së parkuar një person në

Një ngjarje e rëndë raportohet se ka ndodhur në autostradën Fier- Vlorë, ku një person është gjetur i pajetë.

Sipas policisë, viktima Rafael Pasha u gjet në sediljen e parme të makinës tip “Volkswagen”, e cila ishte e parkuar në xhepin e emergjencës. Paraprakisht, dyshohet se ai ka ndërruar jetë për shkaqe natyrale, por policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjajres.

Njofitmi i policisë:

Sot me date.16.10.2025 ne autostraden Fier Vlore prane fshatit Bishan eshte gjetur i ndaluar ne xhepin e emergjences automjeti i markes Volkswagen me targa AB276DC me nje shtetas te seksit mashkull i shtrire ne sedilet e perpara Nga informacionet e para ky shtetas dyshohet te kete nderuar jete nga shkaqe natyrale. Viktima u identifikua si R.P me vendbanim ne fshatin Starove, Berat.

