“E doja, por e meritoi!” – Goditi bashkëshorten 14 herë me thikë, dënohet me burgim të përjetshëm shqiptari në Greqi
Gjykata e Athinës ka dënuar me burgim të përjetshëm 52-vjeçarin shqiptar, Eduard Danaj, i cili u shpall fajtor për vrasjen e bashkëshortes së tij, Enkelejda Danaj, ngjarje e ndodhur më 16 maj 2024 në kryeqytetin grek.
Përveç burgimit të përjetshëm, ai u dënuar edhe me 5 vite burg për posedim dhe përdorim të paligjshëm të armëve, si dhe me një gjobë prej 5,000 eurosh.
Gjatë leximit të vendimit unanim, kryetari i gjykatës theksoi: “Vrasja është një akt i pranuar nga i pandehuri dhe është kryer me një dhunë dhe egërsi të veçantë. Thika ishte ngulur në barkun e viktimës.”
Ai shtoi se i pandehuri është një person i dhunshëm dhe i papërgjegjshëm, aq sa nuk mund të mbante mend as datat e lindjes së fëmijëve të tij, një fakt që është i papranueshëm.
Gjykata konfirmoi gjithashtu se vrasja ishte parapërgatitur, pasi i pandehuri kishte veshur kapelë, kishte marrë taksi dhe ishte futur në një hotel pas krimit. Kur u arrestua, i tha policit: “E meritoi.”
Motivacioni ishte xhelozia ekstreme dhe urrejtja, theksoi kryetari i gjykatës, duke refuzuar kërkesat e pandehurit për ndryshimin e akuzave.
Sipas dosjes së hetimit, më 16 maj 2024, rreth orës 6 të mëngjesit, i pandehuri shkoi në shtëpinë e viktimës, e cila po dilte për në punë. Ai e sulmoi dhe i shkaktoi mbi 14 plagë me thikë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme.
Në fillim të gjykimit, dëshmoi vajza 22-vjeçare e viktimës dhe e sulmuesit. Ajo nuk ia hodhi asnjë herë sytë babait të saj dhe tha se ai kurrë nuk kishte penduar vrasjen e tij makabre.
Vajza tregoi se babai i kërkoi falje vetëm një herë, por më pas filloi të fyejë nënën e saj dhe i thoshte se do ta vriste dhe se do të ishin së bashku në jetë apo në vdekje.
“Folëm një herë. Ai më kërkoi falje, por pastaj filloi ta mallkonte nënën. Ai i tha se do të të vras, do të jemi bashkë në jetë a në vdekje, Gjithmonë kishim tensione në shtëpi, babai im ishte i dhunshëm ndaj mamasë sime.
Ai e rrihte gjatë gjithë kohës. Më kujtohen incidente të tilla gjatë gjithë fëmijërisë sime. Ai ishte xheloz dhe nxirrte justifikime. Unë isha fëmija që e dinte në shkollë se babai i tij po e rrihte mamanë e tij. Mamaja ime na çonte në shkollë dhe ajo kishte gërvishtje në qafë”, tha vajza e viktimës në dëshminë e saj.
Ajo përmendi edhe periudhën kur babai kishte mbetur pa punë dhe pinte shumë, që i shkaktonte përplasje të vazhdueshme. Ajo tha se pasi prindërit u ndanë, babai u largua në Shqipëri dhe gjatë kësaj kohe e telefononte dhe e fyente duke i thënë se ajo mbështeste nënën. Sipas saj, ai nuk kishte pranuar kurrë ndarjen.
“Ai ishte i papunë dhe pinte. Ai rrinte në shtëpi me orë të gjata dhe grindjet ishin më intensive. Pastaj u ndanë, u divorcuan, unë isha 14 vjeç në atë kohë. Ai u largua për në Shqipëri. Unë dhe vëllai im kishim shkuar ta shihnim një herë. Ai më telefononte dhe më mallkonte dhe më thoshte të mbështesja mamanë time. Ai nuk e kishte pranuar që po divorcoheshin”, tha ajo.
Më pas vajza tregoi për kthimin e babait në shtëpi pas dy vitesh, ku kishte bërë terapi për varësinë nga alkooli dhe përpjekjen për të rikthyer familjen. Megjithatë, ai rifilloi të pinte dhe kjo shkaktoi tensione. Ndonëse nëna kishte kërkuar që ai të mos pinte për t’u kthyer, ai nuk e respektoi këtë kusht.
“Pas vitit 2020, ai bëri disa trajtime për alkoolin dhe u kthye në shtëpi,” tha ajo.
Vajza dëshmoi edhe për periudhën kur babai i ndiqte dhe i kontrollonte fshehurazi. Ajo tha se nuk mund ta pranojë ndarjen dhe se babai e konsideronte nënën si pronë të tij dhe nuk donte që ajo të ishte me dikë tjetër.
“Ai më telefononte shumë herë dhe më tregonte gjëra që nuk mund t’i dinte. Mami im kishte ikur me vëllain tim për Pashkë dhe e dinte që isha vetëm. Ajo po na shikonte. Ai nuk mund ta pranonte ndarjen. Ajo ndjente se do të ishte gjithmonë gjyqi i tij, do të ishte pronë e tij dhe ajo nuk do të ishte në gjendje të ishte me askënd tjetër. Mami im më kishte thënë se e ndjente atë pas saj”, tregoi ajo.
Në ditën e vrasjes, vajza tha se kishte marrë mesazhe nga babai dhe kishte parë një gazetare që i kërkonte informacion. Ajo e kuptoi menjëherë se babai kishte vrarë nënën.
“Ai i kishte dërguar disa mesazhe një ditë më parë. U zgjova në mëngjes dhe dikush ra në derë. Ajo më tha se ishte gazetare dhe më pyeti nëse dija çfarë kishte ndodhur. Ajo po më thoshte se diçka kishte ndodhur. E thirra mamin dhe ajo nuk e mori telefonin, edhe pse gjithmonë e bënte. Zbrita poshtë dhe u thashë policisë se ishte mami im dhe doja ta shihja. Që në momentin e parë thashë se ai e kishte vrarë! Ai i tha asaj “Do të të vras, do të jemi bashkë në jetë a në vdekje”. Ky ishte arsyetimi i tij…”, rrëfen 22-vjeçarja.
Dëshmitari tjetër ishte vëllai i viktimës, i cili tregoi se i pandehuri e kishte trajtuar motrën si pronë dhe se dhuna ishte e vazhdueshme, përfshirë edhe raste kur i kishte mbajtur kokën në gëlqere.