Urdhri për vrasjen e Artur Bashimit në Greqi u dha nga një mafioz shqiptar brenda burgut! Ishte mesazh për vëllain e 47-vjeçarit
Policia greke ka arrestuar dy të rinj grekë, të moshës 27 vjeç, për vrasjen e 47-vjeçarit shqiptar, Artur Bashimi, ngjarje e ndodhur më 18 gusht në lagjen e Agios Panteleimonas në Athinë.
Sipas hetimeve, urdhri për ekzekutimin dyshohet se është dhënë nga një kreu i një mafie shqiptare nga burgu, ndërsa ekzekutimi është kryer nga të rinjtë e arrestuar. Autoritetet mendojnë se vrasja ishte një mesazh drejtuar vëllait të viktimës, i cili jeton në Larisa dhe dyshohet të jetë i përfshirë në rrjete kriminale të ndryshme.
Vrasja e shqiptarit po hetohet nga Drejtoria e Vrasjeve e FBI-së Greke. Burime policore konfirmojnë se i ndjeri është vëllai i Marsel Bashimit, i njohur ndryshe me mbiemrat Shkurtaj dhe Gozhita, një emër i përfshirë në disa dosje të rënda kriminale si në Greqi ashtu edhe në Shqipëri.
Marsel Bashimi është arrestuar në korrik 2022 së bashku me Bledar Jambellin dhe Kristaq Lecin, të dy të akuzuar në Shqipëri për vrasjen e komisarit të policisë Artan Cuku.
Hetimet greke po verifikojnë nëse ekzekutimi i Artur Bashimit ka lidhje me aktivitetin kriminal të vëllezërve Bashimi dhe konfliktet e tyre me grupe të tjera.