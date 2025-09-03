Pas padisë së Bleonës, reagon Evi Kokalari: Nuk kam qenë kurrë shoqe me këtë të çmendurën
Lajmifundit / 3 Shtator 2025, 09:07
Showbiz
Pas padisë së bërë nga këngëtarja, Bleona Qereti, më datë 15 gusht ndaj Evi Kokalarit per shpifje e mashtrim, kjo e fundit ka reaguar ashper në rrjete sociale.
Kokalari pohon se avokatët e saj nuk kanë pasur asnjë moment për të lexuar padinë e këngëtares ndërkohë që ankohet edhe per faktin se mediat e kane bere publike ankesen e këngëtares.
Për Evin, kjo është një mënyrë që Bleona t’i bëjë publicitet vetes dhe nuk i intereson aspak gjyqi.
Ndër të tjera, ajo shkruan se do ngreje një kundër padi, ku do të kërkojë 15 milion dollarë për dëmtim imazhi.