Diçka bie nga dritarja e Shtëpisë së Bardhë/ Nisin spekulimet në rrjetet sociale pasi video u bë virale
Një video e shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale ka ngjallur debat, pasi tregon një objekt të panjohur duke u hedhur nga një dritare e Shtëpisë së Bardhë. Pamjet nuk kanë të shënuar datë apo kohë, por një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë konfirmoi për Daily Mail se bëhet fjalë për një incident të ndodhur së fundmi.
Sipas tij, objekti është hedhur nga një kontraktor që kryente punime mirëmbajtjeje, ndërkohë që presidenti nuk ndodhej në rezidencë. Gjatë fundjavës, ai ishte larguar për një udhëtim golfi në Sterling, Virxhinia.
Megjithatë, kjo nuk i ka ndalur spekulimet në rrjet. Disa përdorues sugjeruan, pa prova, se pas këtij veprimi mund të qëndronte Melania Trump. “Gratë zakonisht hedhin gjëra nga dritaret – mund të themi me siguri që është një femër e tërbuar,” ironizoi një përdorues në X. Të tjerë ngritën pyetje mbi aspektin e sigurisë, duke kujtuar se pas 11 shtatorit 2001, dritaret e Shtëpisë së Bardhë u bënë hermetikisht të mbyllura dhe të papërshkueshme nga plumbat.
“Protokolli i sigurisë e ndalon hyrjen e kontraktorëve në rezidencë kur presidenti ndodhet brenda. Kjo e bën edhe më të çuditshëm incidentin,” shkroi analisti Adam Cochran në X.
Edhe veterani amerikan John Jackson kërkoi shpjegime: “Pse dikush duhet të hedhë sende nga dritaret e Shtëpisë së Bardhë? Kjo është e pakuptimtë. Shërbimi Sekret duhet të japë përgjigje.”
Nga ana tjetër, disa komente sugjeronin se bëhej fjalë thjesht për hedhje mbeturinash. Videoja u publikua fillimisht nga faqja Washingtonian Problems në Instagram, e cila tha se e kishte marrë materialin në mënyrë anonime. Derisa të ketë një sqarim të plotë zyrtar, teoritë dhe dyshimet online pritet të vazhdojnë.