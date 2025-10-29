LEXO PA REKLAMA!

Grabiti një autobus në autostradë, arrestohet shqiptari në Gjermani

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 19:43
Një 30-vjeçar shqiptar është arrestuar në Gjermani, pasi dyshohet se ishte një nga autorët e grabitjes së një autobusi me udhëtarë shqiptarë.


Ngjarja ndodhi në Bavarinë e Poshtme, ku tre persona ndaluan autobusin duke përdorur shenja që ngjajnë me ato të policisë.

Pasi autobusi u ndal, autorët hynë brenda, morën para dhe dokumentet e shoferit, dhe u larguan me një makinë.

I arrestuari tashmë ka qenë i dënuar për një tjetër krim, ndërsa policia po punon për të kapur dy bashkëpunëtorët e tij.

