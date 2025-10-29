Grabiti një autobus në autostradë, arrestohet shqiptari në Gjermani
Një 30-vjeçar shqiptar është arrestuar në Gjermani, pasi dyshohet se ishte një nga autorët e grabitjes së një autobusi me udhëtarë shqiptarë.
Ngjarja ndodhi në Bavarinë e Poshtme, ku tre persona ndaluan autobusin duke përdorur shenja që ngjajnë me ato të policisë.
Pasi autobusi u ndal, autorët hynë brenda, morën para dhe dokumentet e shoferit, dhe u larguan me një makinë.
I arrestuari tashmë ka qenë i dënuar për një tjetër krim, ndërsa policia po punon për të kapur dy bashkëpunëtorët e tij.