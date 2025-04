U zhduk për 3 ditë në Francë! Nëna e 15-vjeçares rrëfehet: Vajza ime vuante prej bullizmit, shkolla nuk reagoi

Merina Syla, një vajzë 15-vjeçare shqiptare që jeton në Francë, u largua nga shtëpia më 14 mars, pasi një video e dhunës brutale që kishte pësuar nga shoqet e saj në shkollë u bë publike në mediat franceze.

Nëna e saj, Selvije Ukaj, në një lidhje me emisionin ‘Pa Gjurmë’ në Report Tv, tha se vajza e saj ishte viktimë e dhunës dhe bullizmit për tre vite rresht. Pavarësisht ankesave dhe kërkesave për ndihmë, shkolla nuk kishte marrë masa për ta mbrojtur.

Fatmirësisht, Merina tashmë është rikthyer në shtëpi dhe po merr mbështetje psikologjike, pasi ndodhet në një gjendje të rënduar emocionale.

Intervista me Selvije Ukaj, nëna e 15 vjeçares:

-Odeta Dume: Si është gjendja e vajzës suaj?

-Selvije Ukaj: Ajo është duke u trajtuar tek psikologu është e heshtur dhe e shqetësuar. Nuk do që të flas.

Odeta Dume: Kur vajza u rikthye në shtëpi çfarë të tha?

Selvije Ukaj: Kjo më bëri merak sepse nuk më tregoi asgjë. Nuk do që të flas. Ka 3 vite që përjeton këto skena të tilla kjo është e fundit. Kolegji e kanë neglizhuar dhe thonë i kemi dënuar ato vajza. Si i kanë dënuar, duke i larguar 3 ditë nga shkolla, thonë po do merremi po prap njësoj.

Odeta Dume: A ka shkuar vajza në shkollë?

Selvije Ukaj: Ka kohë që po e mendoja dhe kam marr vendim që të vijojë mësimet prej shtëpisë dhe për momentin nuk është duke shkuar në shkollë, por është në përkujdesje të mjekut.

Odeta Dume: Nuk arrite të kuptoje asgjë gjatë këtyre viteve?

Selvije Ukaj: Ajo e ka mbajtur fshehur shumicën e rasteve, unë jam munduar që ti ndalojë rrjetet sociale dhe ajo i ka hapur fshehur meje dhe ka hyrë nga telefoni i shoqes. Kur unë e kuptoja që ka pas rrjete sociale, e kam dënuar jam treguar pak e rreptë.

Odeta Dume: Ju e mësuat dhunën nga këto video?

Selvije Ukaj: Video të tilla ka vite që i shoh, por për këtë rast vajza u zhduk. Kam lajmëruar policinë për rastet edhe për video të tjera. Unë kam provuar që të komunikojë edhe me prindërit, por ato janë komunitete arabe nuk janë franceze, janë grupe. E kam provuar me prindërit dhe është e pamundur. Shkolla nuk më ka marr as në telefon për të pyetur a e kam gjetur vajzën ose jo. I kam shkruar një e-mail drejtorit dhe nuk do ndalem me kaq. Do t’i shkojë deri në fund kësaj.

Lidhur me zhdukjen e 15- vjeçares, pati edhe një reagim nga Ambasada e Shqipërisë në Paris, e cila njoftoi se Merina Syla shqiptare nga Kosova, e cila jetonte në Strasburg dhe prej datës 14 mars kishte humbur kontaktet me familjen, gëzon shëndet të plotë.