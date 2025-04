Presidenti Zelensky reagon pas telefonatës me Trumpin! Tregon çfarë ka pranuar !

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka reaguar pas telefonatës me Donal Trump ku shprehet se mund të arrihet një marrëveshje paqeje.

Postimi i plotë i Volodytmyr Zelensky:

E falënderova atë për një fillim të mirë dhe produktiv të punës së ekipeve ukrainase dhe amerikane në Xhedah më 11 mars, ky takim i ekipeve ndihmoi ndjeshëm në avancimin drejt përfundimit të luftës. Ramë dakord që Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të punojnë së bashku për të arritur një fund të vërtetë të luftës dhe një paqe të qëndrueshme.

Besojmë se, së bashku me Amerikën, me Presidentin Trump dhe nën udhëheqjen amerikane, një paqe e qëndrueshme mund të arrihet këtë vit.Presidenti Trump më ndau detaje nga biseda e tij me Putinin dhe çështjet kyçe që u diskutuan. Një nga hapat e parë drejt përfundimit të plotë të luftës mund të jetë ndalimi i sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike dhe civile. E mbështeta këtë hap dhe Ukraina konfirmoi se jemi të gatshëm ta zbatojmë atë. Ekipet tona e diskutuan këtë hap në Xhedah. Pala amerikane propozoi gjithashtu një armëpushim të pakushtëzuar në vijën e frontit, dhe Ukraina e pranoi këtë propozim.

Ne do të vazhdojmë të punojmë për ta bërë këtë realitet.

Besojmë se këto hapa janë të nevojshëm për të krijuar mundësinë që gjatë armëpushimit të përgatitet një marrëveshje e plotë paqeje.Gjithashtu, dhashë një përditësim mbi situatën në fushëbetejë dhe pasojat e sulmeve ruse. Diskutuam për situatën në rajonin Kursk, prekëm çështjen e lirimit të robërve të luftës dhe kthimin e fëmijëve ukrainas të rrëmbyer nga forcat ruse. Folëm gjithashtu për gjendjen e mbrojtjes ajrore të Ukrainës dhe mundësinë e forcimit të saj për të mbrojtur jetët e njerëzve.

Udhëzuam ekipet tona të zgjidhin çështjet teknike që lidhen me zbatimin dhe zgjerimin e armëpushimit të pjesshëm. Ekipet ukrainase dhe amerikane janë gati të takohen në Arabinë Saudite në ditët në vijim për të vazhduar koordinimin e hapave drejt paqes. Udhëzuam këshilltarët dhe përfaqësuesit tanë që ta kryejnë këtë punë sa më shpejt të jetë e mundur. Vlerësuam punën pozitive të këshilltarëve dhe përfaqësuesve tanë—Rubio, Ëaltz, Kellogg, Yermak, Sybiha, Umerov dhe Palisa. Në takimet e ardhshme, ekipet mund të bien dakord për të gjitha aspektet e nevojshme për të avancuar drejt një paqeje të qëndrueshme dhe garancive të sigurisë.

E falënderova Presidentin Trump dhe popullin amerikan për mbështetjen e tyre. Theksova se ukrainasit duan paqe, prandaj Ukraina e pranoi propozimin për një armëpushim të pakushtëzuar. Nënvizova rëndësinë e konceptit të Presidentit Trump për paqe përmes forcës. Ramë dakord të mbajmë kontakt të vazhdueshëm, si në nivelin më të lartë, ashtu edhe përmes ekipeve tona.