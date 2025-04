Braçe thumbon kandidatët e PS: Beteja ime për fshatin dhe bujqësinë do të vazhdojë

Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, ka reaguar ndaj kandidatëve të PS për zgjedhjet e 11 majit, duke theksuar se beteja e tij për fshatin dhe bujqësinë do të vazhdojë pa u ndalur.

Në një postim në rrjetet sociale, Braçe shprehet se nuk do të merret me ministrat që janë të paaftë për të vepruar, duke lënë fshatin në harresë. Ai gjithashtu theksoi se do të vazhdojë të luftojë për ndryshimin e TVSH-së për bujqësinë, duke përmendur dëmet që kjo ka shkaktuar gjatë 6 viteve të fundit.

"Tirana ka fshat dhe ky fshat është një nga prodhuesit më të mëdhenj bujqësorë dhe blegtoralë në vend! Beteja ime është për të mbrojtur tokën dhe për të siguruar që fshati të vazhdojë të prodhojë ushqim të freskët dhe të mirë për qytetin, dhe jo për të lejuar që të betonohet çdo metër katror", tha Braçe në postimin e tij.

Ai shtoi se, përveç betejës për TVSH-në, do të luftojë edhe kundër skemave që sipas tij nuk ndihmojnë në rritjen e prodhimit bujqësor. Braçe theksoi gjithashtu se ky është një angazhim i tij i pandërprerë për zhvillimin e fshatrave të Tiranës, duke përmendur disa prej zonave që kanë nevojë për mbështetje, si Rrogozhina, Kavaja, Shëngjergji dhe shumë të tjera.

Në fund, ai shprehu gatishmërinë për të bashkëpunuar me deputetët e zonave rurale për të realizuar këtë betejë dhe për të siguruar që fshati të ketë një të ardhme më të mirë. "Unë di ta bëj këtë betejë", përfundoi Braçe.